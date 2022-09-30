Расписание пригородных поездов Казанского, Курского и Рижского направлений МЖД изменится в октябре в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского, Курского и Рижского направлений МЖД изменится в октябре в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры.

Так, на казанском направлении 1-3, 8-10, 15-17, 22-24 октября с 21:30 до 06:00 железнодорожники проведут путевые работы на участке Раменское – Быково, а с 1 по 11 октября на участке Дивово – Подлипки. 3 октября с 05:20 до 15:20 заменят стрелочный перевод на станции Кораблино.

На курском направлении с 1 по 3 и с 7 по 19 октября на участке Царицыно – Подольск в ночные часы пройдут работы по модернизации объектов энергообеспечения. С 3 по 7 октября с 22:00 до 05:30 ремонт пути пройдет на участке Подольск – Гривно. Это отразится на расписании электричек Курского, Рижского направлений и МЦД-2.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры некоторые электропоезда проследуют по укороченному маршруту, несколько – выведут из графика, у некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.