ЖД и Минобороны отправят два дополнительных рейса туристического поезда «Жемчужина Кавказа»

2022-10-02
ЖД и Минобороны отправят два дополнительных рейса туристического поезда «Жемчужина Кавказа»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках акции «Своих не бросаем» холдинг «ЖД» во взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации назначил два дополнительных рейса круизного туристического поезда № 930/929 «Жемчужина Кавказа» по маршруту Москва/Ростов-на-Дону – Нальчик – Грозный – Дербент – Кисловодск – Ростов-на-Дону/Москва.

Пассажирами поездов станут военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений и члены их семей, а также члены семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач специальной военной операции – всего более 500 человек.

Официальным перевозчиком и туроператором проекта «Жемчужина Кавказа» является ООО «ЖД Тур» – специализированная компания холдинга «ЖД» в области туризма.

Первый дополнительный рейс отправился с Казанского вокзала Москвы 1 октября, второй – 8 октября 2022 года. Путешествия продлятся по 7 дней и пройдут в формате «поезд-отель». За неделю гости поезда познакомятся с историей и культурой сразу пяти южных городов, а также увидят Эльбрус и горные пейзажи Чеченской Республики, посетят цитадель Нарын-Кала в Дагестане, прогуляются по Нарзанной галерее в Кисловодске и многим другим интересным местам.

В программу поездки также включено ежедневное трехразовое питание (в городах, где поезд будет делать остановки, или в вагоне-ресторане / купе в пути следования).

В состав экскурсионного поезда включены вагоны класса СВ и купе, оборудованные системами кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами и розетками для зарядки гаджетов, вагон-ресторан и вагон-бар, в которых можно будет заказать горячее питание, включая блюда национальной кухни, прохладительные напитки и десерты.

