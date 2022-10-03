9 октября на Свердловской железной дороге начнет действовать зимний график движения пригородных поездов

С 9 октября 2022 года пригородные поезда на Свердловской железной дороге переводятся на зимний график движения. В связи с традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик АО «Свердловская пригородная компания» в соответствии с заявками регионов корректирует составность ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый туристический и «дачный» сезон.
Отменяются «летние» поезда, назначенные в 2022 году для туристических поездок:
С 10 октября отменяются «летние» поезда, назначаемые ежегодно с апреля по октябрь:
С 5 октября пригородный поезд № 6823/6824 сообщением Нижний Тагил – Кушва будет курсировать только по рабочим дням (в летний период – ежедневно).
С 30 октября отменяются пригородные поезда № 7496 сообщением Сургут – Нижневартовск и № 6097 сообщением Нижневартовск – Сургут.
Кроме того, с 10 октября на небольших остановочных пунктах (Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Вагановка и др.) для некоторых пригородных поездов будут отменены введенные на летний период остановки.
Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за расписанием пригородных поездов. С информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», пригородных кассах, на сайтах ОАО «ЖД» и АО «СПК», по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.