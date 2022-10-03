9 октября на Свердловской железной дороге начнет действовать зимний график движения пригородных поездов

13:59

С 9 октября 2022 года пригородные поезда на Свердловской железной дороге переводятся на зимний график движения. В связи с традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик АО «Свердловская пригородная компания» в соответствии с заявками регионов корректирует составность ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый туристический и «дачный» сезон.

Отменяются «летние» поезда, назначенные в 2022 году для туристических поездок:

с 23 октября – № 7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский – Михайловский Завод (в природный парк «Оленьи ручьи», последний рейс – 22 октября);

с 9 октября – № 7082/7087 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский (последний рейс – 8 октября). Вместо него для перевозки пассажиров на данном направлении с 10 октября дополнительно будет курсировать пригородный поезд № 6602: отправление из Екатеринбурга в 06:49, прибытие в Каменск-Уральский в 09:00 (время местное).

С 10 октября отменяются «летние» поезда, назначаемые ежегодно с апреля по октябрь:

№ 6521/6522 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;

№ 6632 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;

№ 6620/6619 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская;

№ 6441/6442 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;

№ 6951/6952 сообщением Серов – Бокситы – Серов;

№ 6802 сообщением Нижний Тагил – Невьянск;

№ 6482/6481 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Полевской;

№ 6591/6594 сообщением Дружинино – Михайловский завод (с 25 сентября).

С 5 октября пригородный поезд № 6823/6824 сообщением Нижний Тагил – Кушва будет курсировать только по рабочим дням (в летний период – ежедневно).

С 30 октября отменяются пригородные поезда № 7496 сообщением Сургут – Нижневартовск и № 6097 сообщением Нижневартовск – Сургут.

Кроме того, с 10 октября на небольших остановочных пунктах (Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Вагановка и др.) для некоторых пригородных поездов будут отменены введенные на летний период остановки.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за расписанием пригородных поездов. С информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», пригородных кассах, на сайтах ОАО «ЖД» и АО «СПК», по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.