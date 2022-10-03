Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

9 октября на Свердловской железной дороге начнет действовать зимний график движения пригородных поездов

2022-10-03 13:59
9 октября на Свердловской железной дороге начнет действовать зимний график движения пригородных поездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 9 октября 2022 года пригородные поезда на Свердловской железной дороге переводятся на зимний график движения. В связи с традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик АО «Свердловская пригородная компания» в соответствии с заявками регионов корректирует составность ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый туристический и «дачный» сезон.

Отменяются «летние» поезда, назначенные в 2022 году для туристических поездок:

  • с 23 октября – № 7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский – Михайловский Завод (в природный парк «Оленьи ручьи», последний рейс – 22 октября);
  • с 9 октября – № 7082/7087 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский (последний рейс – 8 октября). Вместо него для перевозки пассажиров на данном направлении с 10 октября дополнительно будет курсировать пригородный поезд № 6602: отправление из Екатеринбурга в 06:49, прибытие в Каменск-Уральский в 09:00 (время местное).

С 10 октября отменяются «летние» поезда, назначаемые ежегодно с апреля по октябрь:

  • № 6521/6522 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;
  • № 6632 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;
  • № 6620/6619 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская;
  • № 6441/6442 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;
  • № 6951/6952 сообщением Серов – Бокситы – Серов;
  • № 6802 сообщением Нижний Тагил – Невьянск;
  • № 6482/6481 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Полевской;
  • № 6591/6594 сообщением Дружинино – Михайловский завод (с 25 сентября).

С 5 октября пригородный поезд № 6823/6824 сообщением Нижний Тагил – Кушва будет курсировать только по рабочим дням (в летний период – ежедневно).

С 30 октября отменяются пригородные поезда № 7496 сообщением Сургут – Нижневартовск и № 6097 сообщением Нижневартовск – Сургут.

Кроме того, с 10 октября на небольших остановочных пунктах (Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Вагановка и др.) для некоторых пригородных поездов будут отменены введенные на летний период остановки.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за расписанием пригородных поездов. С информацией можно ознакомиться в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», пригородных кассах, на сайтах ОАО «ЖД» и АО «СПК», по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru