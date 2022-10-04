11:41

Расписание некоторых пригородных поездов Черустинской ветки Казанского направления МЖД изменится 5-7 октября в связи с проведением ремонтно-путевых работ на участке Черусти – Кривандино.

Технологические «окна» назначены с 06:00 до 14:00. На период работ движение поездов будет организовано по соседнему пути в реверсивном режиме: поезда будут поочередно пропускать в обе стороны.

В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов. Так, три электрички сообщением Черусти – Москва – №№ 6835, 6845 и 6813 – будут отправляться в Москву по укороченному маршруту – от станции Куровская. Еще три поезда сообщением Москва – Черусти – №№ 6902, 6822 и 6810 – проследуют до Куровской.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.