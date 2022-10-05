«Ласточка» соединит станции Ростов-Главный и Аэропорт Сочи с 11 октября

16:17

С 11 октября изменится маршрут «Ласточки», которая связывает Ростов-на-Дону с курортами Черноморского побережья. Со следующего вторника поезд № 807/808 начнет ходить до станции Аэропорт Сочи.

Из Ростова-на-Дону состав по-прежнему станет отправляться в 17:19 и прибывать в аэропорт в 01:53. Отправление из аэрогавани Сочи в 02:02, прибытие на станцию Ростов-Главный в 10:52.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Батайск, Староминская-Тимашевская, Тимашевская-Обход, Краснодар-1, Горячий Ключ, Туапсе, Шепси, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста и Адлер.

Таким образом, эта «Ласточка» станет третьим дневным поездом, который будет ходить до станции Аэропорт Сочи в рамках комбинированных перевозок с использованием авиационного и железнодорожного транспорта на юге России. Проект реализуется «Федеральной пассажирской компанией» и «Аэрофлотом». Он предусматривает возможность оформления документов на поездку в формате «поезд + самолет».

В рамках реализации проекта 4 августа до сочинской аэрогавани был продлен маршрут поезда № 829/830, который ранее ходил из Анапы до Адлера. С 25 августа «Ласточка» № 801/802 сообщением Краснодар – Адлер также начала курсировать до станции Аэропорт Сочи.

Новый формат перевозок (поезд + самолет) стал востребованным среди пассажиров. Сервисом уже воспользовались порядка 35 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.