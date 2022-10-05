Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Ласточка» соединит станции Ростов-Главный и Аэропорт Сочи с 11 октября

2022-10-05 16:17
«Ласточка» соединит станции Ростов-Главный и Аэропорт Сочи с 11 октября
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 11 октября изменится маршрут «Ласточки», которая связывает Ростов-на-Дону с курортами Черноморского побережья. Со следующего вторника поезд № 807/808 начнет ходить до станции Аэропорт Сочи.

Из Ростова-на-Дону состав по-прежнему станет отправляться в 17:19 и прибывать в аэропорт в 01:53. Отправление из аэрогавани Сочи в 02:02, прибытие на станцию Ростов-Главный в 10:52.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Батайск, Староминская-Тимашевская, Тимашевская-Обход, Краснодар-1, Горячий Ключ, Туапсе, Шепси, Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста и Адлер.

Таким образом, эта «Ласточка» станет третьим дневным поездом, который будет ходить до станции Аэропорт Сочи в рамках комбинированных перевозок с использованием авиационного и железнодорожного транспорта на юге России. Проект реализуется «Федеральной пассажирской компанией» и «Аэрофлотом». Он предусматривает возможность оформления документов на поездку в формате «поезд + самолет».

В рамках реализации проекта 4 августа до сочинской аэрогавани был продлен маршрут поезда № 829/830, который ранее ходил из Анапы до Адлера. С 25 августа «Ласточка» № 801/802 сообщением Краснодар – Адлер также начала курсировать до станции Аэропорт Сочи.

Новый формат перевозок (поезд + самолет) стал востребованным среди пассажиров. Сервисом уже воспользовались порядка 35 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru