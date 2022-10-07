Поезд Деда Мороза увидят жители более 130 российских городов

15:25

22 октября из Великого Устюга Дед Мороз отправится в путешествие на поезде, специально подготовленном для него ОАО «ЖД». Оно продлится 85 дней и завершится также в Великом Устюге 15 января 2023 года.

«Вот и мой поезд волшебный! Глаз не отвести, как хорош! Постарались друзья-железнодорожники на славу – лучше прежнего его разукрасили да новинки разные добавили. Будем по просторам страны нашей мчаться да праздничным настроением со всеми делиться», – сказал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, впервые увидев свой поезд в преддверии сезона 2022-2023 годов.

«Поезд Деда Мороза» – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. В составе поезда в этом году будет 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т. д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Поезд проедет по железным дорогам России более 33 тыс. км. Его маршрут пройдет через более чем 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера.

«На маршруте «Поезда Деда Мороза» очень много небольших городов, жители которых тоже с нетерпением ждут зимнего волшебника. Поэтому при разработке графика движения поезда мы с Дедушкой Морозом приняли решение делать остановки не только в больших, но и в малых городах и населенных пунктах», – отметил заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Дмитрий Пегов.

По его словам, чтобы сделать как можно больше таких остановок, потребовалось сократить продолжительность стоянок поезда. В рамках каждой предусмотрена праздничная развлекательная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей и аниматоров.

Во время длительных стоянок поезда на вокзалах крупных городов, помимо развлекательной программы, запланирована отдельная программа по билетам, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки. Билеты начнут поступать в продажу с 10 октября на нашем сайте в разделе «Путешествуй с ЖД/Поезд Деда Мороза».

Отметим, что первыми гостями передвижной резиденции Деда Мороза в этом году стали дети-участники «Путешествия мечты» проекта «Большая перемена».