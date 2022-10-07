Первая «Ласточка» в Красноуфимск отправится из Екатеринбурга 17 октября

14:15

С 17 октября 2022 года СвЖД назначает скорые пригородные поезда «Ласточка» сообщением Екатеринбург – Красноуфимск. Две пары электропоездов будут курсировать ежедневно, время в пути составит 3 часа 20 минут. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Из Екатеринбурга «Ласточки» будут отправляться в 10:27 и 19:37 (здесь и далее – время местное), из Красноуфимска – в 06:50 и 14:19. Предусмотрены остановки на о. п. ВИЗ, станциях Ревда, Дружинино, Бисертский завод, Уфимка.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Красноуфимска по полному тарифу составит 470 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для пригородного железнодорожного транспорта.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания СПК, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Продажа билетов начинается за 10 суток. При посадке в электропоезд, помимо билета, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

СвЖД последовательно расширяет сеть пригородных маршрутов, где для перевозки пассажиров используются комфортабельные скоростные электрички. Ранее добраться пригородными поездами из столицы Урала до Красноуфимска можно было только с пересадкой на станции Дружинино. С запуском на данном направлении «Ласточек» время в пути сократится более чем на два часа.

Для организации на СвЖД беспересадочного пригородного железнодорожного маршрута Екатеринбург – Красноуфимск была проделана большая работа. Участок пути от Дружинино до Красноуфимска находится в ведении Горьковской железной дороги (ГЖД). Магистралям необходимо было разработать и состыковать график для нового поезда с учетом удобства для пассажиров. Кроме того, СвЖД электрифицирована по системе постоянного тока, а ГЖД работает на переменном токе, поэтому подвижной состав (грузовые и пассажирские локомотивы, электропоезда) на них используется разный. На маршруте Екатеринбург – Красноуфимск будет курсировать двухсистемный поезд «Ласточка» серии ЭС1, который может переключаться с постоянного тока на переменный и обратно. Два таких состава специально прибыли в Екатеринбург. Перед стартом регулярного движения СвЖД проводила тестовые поездки «Ласточек» и обкатку локомотивных бригад на новом маршруте, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.