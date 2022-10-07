Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во второй декаде октября на участке Румянцево – Чисмена Рижского направления Московской железной дороги будет уложено более 11 км бесстыкового пути

2022-10-07 11:09
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Во второй декаде октября железнодорожники выполнят дополнительный объем ремонтно-путевых работ и уложат 11,4 км бесстыковых путей на участке Румянцево – Чисмена Рижского направления МЖД. Ранее здесь был отремонтирован еще один участок Новоиерусалимская – Румянцево протяженностью 16,1 км.

Технологические «окна» назначены с 06:00 10 октября до 06:00 14 октября и с 06:00 17 октября до 06:00 21 октября. Ремонт пройдет по технологии «закрытого перегона», что позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ в короткие сроки. Для проведения капитального ремонта пути подготовлено 446 звеньев рельсошпальной решетки, 15,5 тыс. куб. м щебня, а также специальная техника – 3 путеукладчика и 3 путеразборочных комплекса, 17 локомотивов, 3 машины тяжелого типа для глубокой очистки щебня.

На период работ движение поездов на участке Румянцево – Чисмена будет организовано по соседнему пути. В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов. Так, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте. Несколько электричек временно выведут из расписания, некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоартивных коммуникаций МЖД.

