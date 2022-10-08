О перевозках пассажиров в сообщении с Крымом

Поезда на перегоне Вышестеблиевская (мост) – Керчь-Южная Новый парк временно не ходят из-за происшествия.
Железнодорожники предпринимают все возможные меры для доставки пассажиров к конечным пунктам.
В настоящий момент на станции Анапа находятся 4 поезда:
Все пассажиры перечисленных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием. Они будут размещены в гостиницах.
Поезд № 141 Симферополь – Пермь был остановлен на станции Чистополье и возвращен на станцию Феодосия, а поезд № 373 Севастополь – Москва остановлен на станции Симферополь. Их пассажиры также получат бесплатное питание и будут размещены в гостиницах.
Данные поезда позднее отправятся резервными составами ФПК от станции 9 км на материковой части маршрута.
Также прорабатывается назначение дополнительных поездов из Новороссийска и Анапы.
На станции Анапа организована работа по возврату проездных документов без дополнительных сборов и плат. Для этого дополнительно открыты билетные кассы.