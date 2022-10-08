Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О перевозках пассажиров в сообщении с Крымом

2022-10-08 14:28
О перевозках пассажиров в сообщении с Крымом
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Поезда на перегоне Вышестеблиевская (мост) – Керчь-Южная Новый парк временно не ходят из-за происшествия.

Железнодорожники предпринимают все возможные меры для доставки пассажиров к конечным пунктам.

В настоящий момент на станции Анапа находятся 4 поезда:

  • № 28 Москва – Симферополь;
  • № 170 Санкт-Петербург – Симферополь;
  • № 76 Омск – Симферополь;
  • № 166 Москва – Симферополь.

Все пассажиры перечисленных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием. Они будут размещены в гостиницах.

Поезд № 141 Симферополь – Пермь был остановлен на станции Чистополье и возвращен на станцию Феодосия, а поезд № 373 Севастополь – Москва остановлен на станции Симферополь. Их пассажиры также получат бесплатное питание и будут размещены в гостиницах.

Данные поезда позднее отправятся резервными составами ФПК от станции 9 км на материковой части маршрута.

Также прорабатывается назначение дополнительных поездов из Новороссийска и Анапы.

На станции Анапа организована работа по возврату проездных документов без дополнительных сборов и плат. Для этого дополнительно открыты билетные кассы.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru