О движении поездов в сообщении с Крымом

В связи с происшествием на перегоне Вышестеблиевская (мост) – Керчь-Южная Новый парк движение поездов временно приостановлено.
В настоящее время задерживаются пассажирские поезда № 28 Москва – Симферополь и № 170 Санкт-Петербург – Симферополь.
Также ожидается задержка поездов:
Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена. Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат.
Решается вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров.
На место происшествия направлены восстановительные поезда станций Керчь и Тамань-Пассажирская.
В ОАО «ЖД» создан оперативный штаб под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова.