О движении поездов в сообщении с Крымом

10:44

В связи с происшествием на перегоне Вышестеблиевская (мост) – Керчь-Южная Новый парк движение поездов временно приостановлено.

В настоящее время задерживаются пассажирские поезда № 28 Москва – Симферополь и № 170 Санкт-Петербург – Симферополь.

Также ожидается задержка поездов:

№ 72 Санкт-Петербург – Симферополь;

№ 28 Москва – Симферополь;

№ 76 Омск – Симферополь;

№ 166 Москва – Симферополь;

№ 141 Симферополь – Пермь;

№ 373 Симферополь – Смоленск.

Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена. Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат.

Решается вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров.

На место происшествия направлены восстановительные поезда станций Керчь и Тамань-Пассажирская.

В ОАО «ЖД» создан оперативный штаб под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова.