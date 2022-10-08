Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О движении поездов в сообщении с Крымом

2022-10-08 10:44
О движении поездов в сообщении с Крымом
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с происшествием на перегоне Вышестеблиевская (мост) – Керчь-Южная Новый парк движение поездов временно приостановлено.

В настоящее время задерживаются пассажирские поезда № 28 Москва – Симферополь и № 170 Санкт-Петербург – Симферополь.

Также ожидается задержка поездов:

  • № 72 Санкт-Петербург – Симферополь;
  • № 28 Москва – Симферополь;
  • № 76 Омск – Симферополь;
  • № 166 Москва – Симферополь;
  • № 141 Симферополь – Пермь;
  • № 373 Симферополь – Смоленск.

Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена. Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат.

Решается вопрос об альтернативных способах доставки пассажиров.

На место происшествия направлены восстановительные поезда станций Керчь и Тамань-Пассажирская.

В ОАО «ЖД» создан оперативный штаб под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru