Расписание некоторых пригородных поездов трех радиальных направлений Московской железной дороги изменится с 10 октября в связи с модернизацией инфраструктуры

11:50

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского и Курского направлений МЖД изменится с 10 октября. Это связано со сменой стрелочных переводов на станциях Каналстрой, Вербилки и Москва-Товарная-Курская, а также продолжением работ по развитию автодорожной сети в районе станции Кунцево.

Так, на Савеловском направлении ремонтно-путевые работы будут проводиться на станции Каналстрой 11-12 октября с 22:50 до 08:50, а в Вербилках – 19-20 октября с 10:15 до 17:00. На Курском направлении на станции Москва-Товарная-Курская работы проведут 15-16 октября с 23:00 до 05:30.

На станции Кунцево продолжится строительство эстакады Северного дублера Кутузовского проспекта, которая проходит вдоль и над железной дорогой. В связи с этим внесены корректировки в расписание поездов: некоторые электрички станут отправляться и прибывать раньше или позже графика, некоторые поезда проследуют по укороченным маршрутам, несколько электричек временно выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.