Назначены «Ласточки» Краснодар – Анапа

2022-10-13 11:33
Для повышения качества обслуживания пассажиров холдингом «ЖД» назначены две пары электропоездов «Ласточка» сообщением Краснодар – Анапа. Поезда начали курсировать уже сегодня. Их расписание удобно состыковано с расписанием поездов пригородных поездов сообщением Анапа – Керчь Южная.

Поезда будут курсировать дважды в день, отправляясь утром и вечером.

Со станции Краснодар «Ласточки» будут отправляться в 06:05 и 15:47, прибывая в Анапу в 08:47 и в 18:43. В обратном направлении составы будут отправляться в 09:07 и в 21:53 и прибывать в Краснодар в 11:44 и в 00:27.

В пути предусмотрены остановки на станциях Афипская, Северская, Абинская, Разъезд 9 км, Варениковская.

Поезд «Ласточка» оснащен всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло. «Ласточки» также полностью адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Приобрести билет можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в кассах. Стоимость – 674,10 рубля. Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифные предложения. Например, при оформлении билета по тарифу «Детский» (для детей до 10 лет) цена снижается до 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет – на 30%.

