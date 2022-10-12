Порядка 200 дополнительных поездов планируется назначить на ноябрьские праздники

16:11

На период празднования Дня народного единства холдинг «ЖД» назначает свыше 200 дополнительных поездов дальнего следования. Это на 40% больше, чем было назначено в прошлом году.

Выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся в этом году на период с 4 по 6 ноября.

Дополнительные поезда будут курсировать на наиболее востребованных маршрутах, связывающих Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими региональными центрами, а также на ряде популярных межрегиональных маршрутов.

Дополнительные поезда назначены из Москвы в Санкт-Петербург, Ярославль, Псков, Мурманск, Архангельск, Казань, Нижний Новгород, Саратов, Волгоград, Пензу, Киров, Белгород, Екатеринбург и другие города.

Из Северной столицы дополнительные поезда отправятся в Псков, Белгород, Смоленск, Сортавалу, Великие Луки, Казань и т. д.

В местном сообщении назначены дополнительные поезда по маршрутам, популярным у туристов: Петрозаводск – Псков, Нижний Новгород – Казань, Ростов-на-Дону – Кисловодск и Ростов-на-Дону – Роза Хутор, а также на ряде других популярных туристических направлений, например Сортавала – Рускеала и т.д.

Пиковой датой выезда станет 3 ноября, а в обратном направлении максимальный пассажиропоток ожидается на 6 ноября.

При повышенном спросе на поездки в ноябрьские праздничные дни возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов.

Приобрести билеты на поезда дальнего следования можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах,