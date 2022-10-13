Новый ТПУ, объединивший железнодорожный и городской общественный транспорт, открыт сегодня в Казани

17:16

13 октября в Казани (Республика Татарстан) состоялась торжественная церемония открытия нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ), объединившего железнодорожный и городской общественный транспорт.

ТПУ Компрессорный построен на паритетных условиях ОАО «ЖД» с Республикой Татарстан.

В рамках проекта были построены новое двухэтажное здание ТПУ общей площадью более 720 кв. м и турникетный павильон для пассажиров пригородных поездов, а также произведена реконструкция пассажирских платформ и пешеходного тоннеля.

Строительство и отделка ТПУ осуществлялись с использованием передовых технологий и экологичных материалов. Здание отвечает современным стандартам комфорта и безопасности: оборудовано системами пожарной автоматики, охранного видеонаблюдения и информирования пассажиров.

Особое внимание при строительстве было уделено созданию безбарьерной среды и адаптации функциональных зон для маломобильных пассажиров: входные группы и помещения оборудованы пандусами, имеется лифт, установлено индукционное оборудование и напольные тактильные элементы, обустроена касса с заниженным окном и специальная санитарная комната.

В здании ТПУ для пассажиров установлены эргономичные посадочные места с розетками и USB-разъемами для зарядки гаджетов, везде действует бесплатная сеть Wi-Fi с информационно-развлекательной системой (ИРС), работают автоматические аромамашины, в санитарных комнатах установлено современное бесконтактное оборудование, а удобная система навигации помогает быстро сориентироваться на объекте. Роспись стен с изображением Казанского кремля и Центра семьи «Казан», вертикальное озеленение стен и декорирование интерьера придают уют помещениям ТПУ.

Кассовые окна обеспечены переговорными устройствами «Пассажир-кассир», а также оснащены smart-стеклами с изменяющейся светопропускной способностью (во время работы кассира становятся прозрачными).

Платформы оборудованы пандусами для маломобильных граждан, инновационными погодными модулями со светодиодным освещением внутри.

В рамках ремонта пешеходного тоннеля выполнена гидроизоляция швов тоннеля, облицовка гранитной плиткой, обустроен подвесной потолок, установлена система светодиодного освещения. Для безопасности пассажиров переход также оснащен камерами видеонаблюдения.

Прилегающая к ТПУ Компрессорный территория стала благоустроенной: появились информационные табло, современная навигация и погодные модули, а также парковочное пространство для автобусов.

Прогнозируемый пассажиропоток через ТПУ Компрессорный составляет порядка 2,3 тыс. человек в сутки.