График движения на 2022-2023 годы: оптимизируем расписание, осваиваем новые маршруты, увеличиваем составность поездов

11 декабря 2022 года в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения и план формирования поездов на 2022-2023 годы. График будет действовать в течение года.

Всего в нормативном графике по сети российских железных дорог предусмотрено курсирование 598 пар (одна пара – это поезда туда и в обратном направлении) пассажирских поездов, что на 12 пар меньше, чем в действующем графике движения.

Новый график направлен на развитие маршрутов внутри страны и отказ от сохранения «ниток» графика для международных направлений (в том числе в Европу), которые не используются с 2020 года. Так, например, отменены пассажирские поезда сообщением Москва – Ницца, Москва – Париж, Москва – Берлин, Ростов – Баку, Брест – Екатеринбург, Томск – Караганда и др.

Также совместно с перевозчиками (АО «ФПК», АО ТК «ГСЭ» и другими) проводится работа и по увеличению составности пассажирских поездов.

Количество поездов категорий «скорый», «скоростной» и «высокоскоростной» составит 394 пары (65,8% от общего числа пассажирских поездов).

Новые поезда будут назначены между Нижним Новгородом и Иваново, Санкт-Петербургом и Старым Осколом, Москвой, Выборгом и Валуйками. Также с вводом нового графика начнет курсировать новый скорый поезд № 55/56 Москва – Екатеринбург, который будет преодолевать расстояние между столицей и Уралом за 23 часа 59 минут (на 2 часа быстрее, чем преодолевают это расстояние поезда сейчас), причем составом из новых двухвагонных сцепов.

Маршрутная сеть пригородных поездов на 2023 год согласована с субъектами РФ и полностью обеспечивает транспортную доступность населения регионов. В целом, общие размеры движения пригородных поездов на сети российских железных дорог будут увеличены на 2,7% до 4342 пар поездов (+ 116 пар) по сравнению с действующим графиком движения.

Из них 581 пара будут сформированы составами «Ласточка» (в 2021-2022 гг. – 478 пар). В том числе 262 пары на Московской железной дороге (было 260), 164 пары – на Октябрьской железной дороге (было 124), 43 пары – на Свердловской железной дороге (было 22), 55,5 пар на Калининградской железной дороге (было 36), 38 пар – на Северо-Кавказской железной дороге (было 24,5), 16,5 пар – на Куйбышевской железной дороге (было 6,5) и 2 пары на Южно-Уральской железной дороге (было 2).

Отдельно утвержден план организации туристических перевозок на 2023 год. Он включает в себя круглогодичные маршруты, туры выходного дня и большие круизные программы. Круглогодичные туристические поезда уже учтены в графике движения поездов, а сезонные и круизные поезда будут назначаться в течение года. Вся информация о них будет обновляться на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Путешествуй с ЖД».