Расписание пригородных поездов Ярославского и Рижского направлений Московской железной дороги изменится в последней декаде октября

Расписание некоторых пригородных поездов Ярославского и Рижского направлений МЖД изменится в последней декаде октября в связи с проведением плановых ремонтно-путевых работ.

Так, на станции Соколовская Ярославского направления МЖД в предстоящие выходные железнодорожники произведут замену стрелочного перевода. Обращаем внимание пассажиров, что 22 и 23 октября ряд пригородных поездов, курсирующих между Москвой и станциями Болшево, Монино, Щелково, Фрязево, Фрязино, Пушкино, Сергиев Посад и Александров проследуют по укороченному маршруту или будут выведены из расписания. У некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Кроме того, на участке Румянцево – Чисмена Рижского направления МЖД с 06:00 24 октября до 06:00 28 октября продолжатся работы по укладке бесстыкового пути. Движение поездов на время ремонта будет организовано по соседнему пути, что также отразится на графике движения поездов.

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.