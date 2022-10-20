ЖД запустили новый сервис покупки билетов на все виды транспорта в пригородных железнодорожных кассах

16:50

В реестре отечественного программного обеспечения впервые зарегистрировано универсальное IT-решение для билетных кассиров, позволяющее оформлять проездные документы на все виды транспорта в едином интерфейсе – «Автоматическое рабочее место кассира» (АРМ кассира). Его цель – в «едином окне» планировать, бронировать и оплачивать пассажирские перевозки «от двери до двери» различными видами транспорта.

Новое программное обеспечение интегрировано с банковским и кассовым оборудованием и позволяет кассиру стать оператором планирования путешествий, оформляя в одном окне билеты на любые виды транспорта, включая железнодорожный, речной, автобусный и авиационный. Благодаря сервису в формате «единого окна» также можно оформить сопутствующие туристические услуги, например, страхование, перевозки багажа и т.д.

«АРМ кассира» – это полностью отечественная разработка, созданная под операционную систему Astra Linux. При этом для нас очень важно, что это не просто импортонезависимое цифровое решение, но оно еще и превосходит зарубежные аналоги по функциональности и устойчивости. И, что не менее важно, это универсальный продукт, подходящий не только для ЖД, но и для всей транспортной системы России», – прокомментировал нововведение заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Евгений Чаркин.

Интерфейс «АРМ кассира» интуитивно понятен и не требует длительного обучения персонала. Его можно использовать в пригородных железнодорожных кассах, кассах дальнего следования, речного транспорта, авиа и автобусных кассах.

Сегодня установлено 83 «Автоматических рабочих места кассира» в пригородных кассах на полигонах шести пригородных пассажирских компаний. Воспользоваться новым сервисом можно уже в 49 кассах: АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», АО «Пермская пригородная компания», АО «Свердловская пригородная компания», АО «Содружество», АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания». Оставшиеся «АРМ кассира» будут запущены до конца текущего года.

До конца 2023 года билеты на все виды транспорта можно будет купить в кассах всех пригородных перевозчиков за исключением АО «Центральная пригородная пассажирская компания».