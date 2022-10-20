Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Количество пассажиров экскурсионного пригородного поезда в музей-заповедник «Дивногорье» Воронежской области выросло более чем в 2 раза в 2022 году

2022-10-20 15:17
С 30 апреля по 16 октября экскурсионный пригородный поезд по маршруту Воронеж – Копанище – Воронеж перевез свыше 7,5 тысячи человек, совершив 40 рейсов. Это более чем в два раза превышает число пассажиров, перевезенных по этому маршруту в прошлом году (3,7 тыс.). Состав возил пассажиров в природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» и Свято-Успенский Дивногорский мужской монастырь.

В связи с высоким спросом на туристические поездки в Дивногорье были назначены дополнительные рейсы по воскресеньям: с 3 июля по 11 сентября поезд курсировал два раза в неделю.

Напомним, что данный экскурсионный маршрут открыт в 2016 году и пользуется популярностью у жителей и гостей Воронежской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

