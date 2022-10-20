Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ОАО «ЖД» завершило строительство конкорса на вокзале в Тюмени

2022-10-20 12:58
ОАО «ЖД» завершило строительство конкорса на вокзале в Тюмени
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Тюмени ОАО «ЖД» завершило строительство крытого надземного перехода (конкорса), который соединяет здание железнодорожного вокзала с первой, второй и третьей платформами. 20 октября конкорс открыли для пассажиров.

Переход соответствует высоким техническим стандартам и обеспечивает безопасный и комфортный проход граждан, в том числе маломобильных, к поездам. При строительстве были использованы современные материалы, энергосберегающее и светодиодное оборудование. Внешний облик объекта гармонирует с архитектурным стилем вокзального комплекса.

Конкорс имеет собственный входной павильон. Спуски и подъемы с моста, помимо лестничных сходов, оборудованы лифтами. Это помогает создать безбарьерную среду для граждан с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, пассажиров с детскими колясками и тяжелым багажом. Грузоподъемность каждого лифта – до 1000 кг. Во входном павильоне размещен пункт досмотра, оснащенный рентгенотелевизионной установкой и рамками металлодетектора, смонтирована система видеонаблюдения.

Общая протяженность моста со сходами – 120,58 м. Крытая конструкция защищает пассажиров от ветра, дождя и снега. Внутри сделано освещение. В холодное время года обогрев моста будут обеспечивать инфракрасные лампы и теплый пол. 

Объект был построен за счет инвестиционной программы ОАО «ЖД».

Старый пешеходный мост через пути на вокзале Тюмень будет использоваться только для транзитного прохода граждан из одной части города в другую. Сходы с моста к пассажирским платформам будут перекрыты, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru