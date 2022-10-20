ОАО «ЖД» завершило строительство конкорса на вокзале в Тюмени

12:58

В Тюмени ОАО «ЖД» завершило строительство крытого надземного перехода (конкорса), который соединяет здание железнодорожного вокзала с первой, второй и третьей платформами. 20 октября конкорс открыли для пассажиров.

Переход соответствует высоким техническим стандартам и обеспечивает безопасный и комфортный проход граждан, в том числе маломобильных, к поездам. При строительстве были использованы современные материалы, энергосберегающее и светодиодное оборудование. Внешний облик объекта гармонирует с архитектурным стилем вокзального комплекса.

Конкорс имеет собственный входной павильон. Спуски и подъемы с моста, помимо лестничных сходов, оборудованы лифтами. Это помогает создать безбарьерную среду для граждан с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, пассажиров с детскими колясками и тяжелым багажом. Грузоподъемность каждого лифта – до 1000 кг. Во входном павильоне размещен пункт досмотра, оснащенный рентгенотелевизионной установкой и рамками металлодетектора, смонтирована система видеонаблюдения.

Общая протяженность моста со сходами – 120,58 м. Крытая конструкция защищает пассажиров от ветра, дождя и снега. Внутри сделано освещение. В холодное время года обогрев моста будут обеспечивать инфракрасные лампы и теплый пол.

Объект был построен за счет инвестиционной программы ОАО «ЖД».

Старый пешеходный мост через пути на вокзале Тюмень будет использоваться только для транзитного прохода граждан из одной части города в другую. Сходы с моста к пассажирским платформам будут перекрыты, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.