Поезд Победы проследует по маршруту Нижний Новгород – Ульяновск в честь 80-летия Волжской рокады

2022-10-20 11:01
Поезд Победы проследует по маршруту Нижний Новгород – Ульяновск в честь 80-летия Волжской рокады
24 октября 2022 года со станции Нижний Новгород-Московский Горьковской железной дороги отправится мемориальный состав «Поезд Победы», посвященный 80-летию со дня введения в эксплуатацию участка Волжской рокады Свияжск – Ульяновск. Сооружение Волжской рокады обеспечило резервами и вооружением всю Сталинградскую битву, ознаменовавшую собой коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия железнодорожники вручат знаки «80 лет Волжской рокады» ветеранам тыла в память о трудовом подвиге.

25 октября со станции Казань Горьковской железной дороги поезд отправится по маршруту Свияжск – Кильдуразы – Буа – Бурундуки. На каждой станции железнодорожники откроют мемориальные доски в честь строителей-героев Волжской рокады. Для ветеранов и гостей мероприятия будут организованы выступления творческих коллективов с патриотическими песнями. Конечной точкой маршрута станет станция Ульяновск Куйбышевской железной дороги.

В состав поезда войдет легендарный паровоз Л-3095, на платформах будут размещены выставочные образцы военной техники и плакаты с памятными датами.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в торжественных встречах «Поезда Победы» на станциях по маршруту следования. О своем участии просим сообщить по электронной почте: ncos_dobrotinaov@grw.rzd.ru (начальник отдела по работе со СМИ пресс-службы ГЖД Ольга Добротина, +7 (987) 743-47-36).

Место проведения: железнодорожный вокзал Нижний Новгород, площадка рядом с Царским павильоном (пл. Революции, д. 2А). Дата и время проведения: 24 октября (понедельник), с 11:35 до 12:30. Аккредитация обязательна, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

