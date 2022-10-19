Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Порядка 11 тыс. маломобильных пассажиров воспользовались помощью железнодорожников на вокзалах Куйбышевской магистрали

2022-10-19 14:31
В период с января по сентябрь 2022 года порядка 11 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями получили специализированную помощь на вокзалах Куйбышевской железной дороги, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сотрудники специализированных служб помогают маломобильным пассажирам при посадке-высадке в поезда, в сопровождении по вокзалу, в переносе багажа тем, кто имеет инвалидность по зрению, слуху, людям с нарушениями функционирования опорно-двигательного аппарата (им при необходимости предоставляется кресло-коляска или носилки). Специализированная помощь оказывается всегда на безвозмездной основе, доступна на всех вокзалах и станциях железной дороги.

Для комфорта маломобильных пассажиров создается безбарьерная среда на объектах пассажирской инфраструктуры – адаптируются вокзалы, с учетом нужд граждан с ограниченными возможностями здоровья, ведется ремонт платформ. В настоящее время безбарьерная среда обеспечена на всех вокзалах магистрали.

Для получения специализированной помощи при планировании поездки необходимо обратиться в Центр содействия мобильности ОАО «ЖД», который работает в круглосуточном режиме по телефону: 8 (800) 775-00-00 или оставить заявку по электронному адресу: info@rzd.ru. В Центре можно получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать места в поездах дальнего следования. Также на сайте ОАО «ЖД» в подразделе «Помощь на вокзалах» любой пассажир или посетитель заблаговременно может ознакомиться с уровнем адаптации интересующего вокзального комплекса, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

