Оформление билетов на поезда дальнего следования по «невозвратному тарифу» продолжает набирать популярность на Юго-Восточной железной дороге

11:45

В январе-сентябре 2022 года в билетных кассах Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (обслуживает полигоны Юго-Восточной и Приволжской железных дорог) оформлено 9,7 тыс. проездных документов с применением «невозвратного тарифа». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При приобретении проездного документа по «невозвратному тарифу» стоимость поездки снижается по сравнению с обычным тарифом на 20%. При этом стоимость сервисных услуг остается неизменной. Оформить такие проездные документы можно во всех кассах дальнего следования, на сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам».

«Невозвратный тариф» не предусматривает получение обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного проездного документа. Исключения составляют ситуации, связанные с несчастными случаями и техническими проблемами на железной дороге. В этом случае, чтобы вернуть стоимость билета, пассажирам следует обратиться в кассу с документами, подтверждающими право на возврат денежных средств. Ознакомиться с полными условиями действия таких тарифов можно на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Невозвратные тарифы».

Напомним, что деньги за билеты на поезда дальнего следования, в том числе купленные по «невозвратному тарифу», возвращаются всем мобилизованным гражданам и лицам, которые планировали отправиться вместе с призванным в совместную поездку. Возврат денежных средств осуществляется без удержания дополнительных сборов и плат. Для этого достаточно обратиться в железнодорожную кассу, предъявив документ, удостоверяющий личность, а также повестку или мобилизационное предписание, в которых содержится информация о сборном пункте и сроках явки на такой пункт, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.