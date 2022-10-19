Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменяется график движения пригородных поездов в Башкирии

2022-10-19 10:28
Изменяется график движения пригородных поездов в Башкирии
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с производством ремонтных работ на станции Черниковка 20 октября (на один день) вносятся изменения в график движения пригородных поездов № 6416 Уфа – Улу-Теляк и № 7153 Улу-Теляк – Дема.

Пригородный поезд № 6416 Уфа – Улу-Теляк отправится со станции Уфа на 9 минут позже действующего расписания: отправление из Уфы – 13:46, прибытие на станцию Улу-Теляк – 15:26.

Скорый пригородный поезд № 7153 Улу-Теляк – Дема отправится со станции Иглино на 19 минут позже действующего расписания: отправление из Улу-Теляк – 12:36, Иглино – 13:22–13:42, прибытие на станцию Дема – 14:50.

Время указано местное.

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД пассажирам».

Отметим, что плановые ремонтные работы направлены на повышение надежности железнодорожной инфраструктуры и увеличение скорости движения пассажирских и грузовых поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru