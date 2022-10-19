Изменяется график движения пригородных поездов в Башкирии

10:28

В связи с производством ремонтных работ на станции Черниковка 20 октября (на один день) вносятся изменения в график движения пригородных поездов № 6416 Уфа – Улу-Теляк и № 7153 Улу-Теляк – Дема.

Пригородный поезд № 6416 Уфа – Улу-Теляк отправится со станции Уфа на 9 минут позже действующего расписания: отправление из Уфы – 13:46, прибытие на станцию Улу-Теляк – 15:26.

Скорый пригородный поезд № 7153 Улу-Теляк – Дема отправится со станции Иглино на 19 минут позже действующего расписания: отправление из Улу-Теляк – 12:36, Иглино – 13:22–13:42, прибытие на станцию Дема – 14:50.

Время указано местное.

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД пассажирам».

Отметим, что плановые ремонтные работы направлены на повышение надежности железнодорожной инфраструктуры и увеличение скорости движения пассажирских и грузовых поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.