Диаметральное движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами будет временно приостановлено в выходные дни октября в связи с развитием инфраструктуры для МЦД-1 и МЦД-4

2022-10-19 10:17
На соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами 22-23 и 29-30 октября временно приостанавливается движение поездов для проведения работ по развитию инфраструктуры для МЦД-1 и МЦД-4.

Так, с 02:30 22 октября по 02:30 23 октября на Белорусском вокзале будут производиться необходимые работы для строительства нового пешеходного тоннеля под путями, который позволит обеспечить безопасный проход на платформы для посадки на поезда МЦД-1 и будущего МЦД-4. За это время железнодорожники снимут рельсошпальную решетку в зоне строительства перехода, установят временное пролетное строение и восстановят пути. Параллельно на станции возводятся две новые платформы.

С 29 по 30 октября в те же часы железнодорожники уложат 850 метров нового пути на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами, на который по завершении работ будет переключено движение поездов.

На период работ движение поездов на соединительной ветви будет временно приостановлено. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов.

По информации перевозчика, 22 октября все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отправляться только с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Конечной станцией при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал. Добраться в аэропорт Шереметьево также можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино» – они отправляются каждые 13-20 минут.

Кроме того, на станции Беговая с 24 по 28 октября с 00:15 до 04:10 будет производиться монтаж опор временного пешеходного моста на период реконструкции пассажирской инфраструктуры, что также повлияет на график движения поездов.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

