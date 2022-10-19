Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Еще 28 «безымянных» остановочных пунктов Свердловской магистрали получили новые названия

2022-10-19 09:47
Еще 28 «безымянных» остановочных пунктов Свердловской магистрали получили новые названия
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свердловская железная дорога завершила процедуру переименования еще 28 остановочных пунктов (о.п.), ранее обозначавшихся порядковым номером километра, на котором они расположены. Эти железнодорожные объекты находятся на территории Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Пермского края.

В основном, новые названия остановочных пунктов совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, дачными поселками, водоемами и т. п.).

Например, о. п. 203 км в Ирбитском районе Свердловской области получил название о. п. Ница в честь протекающей неподалеку реки. О. п. 184 км, который находится в черте города Артемовский, был переименован в о. п. Артемовский. О. п. 1850 км в поселке Верхнее Дуброво получил название о. п. Верхнее Дуброво.

Разъезд 234 км недалеко от Тобольска теперь называется Разъезд Озеро Абрамовское. О. п. 666 км в ХМАО-Югре переименован в о. п. Юганская Обь, как одноименный поселок.

О. п. Этнопарк в городе Чусовой Пермского края получил название о.п. Земля Постникова. Леонард Дмитриевич Постников был основателем и идейным вдохновителем этнографического музея под открытым небом «Парк истории реки Чусовой». Изначально расположенный рядом с музеем о. п. 136 км был переименован в Этнопарк, однако инициативные жители Прикамья решили увековечить имя своего выдающегося земляка и предложили другой вариант названия.

Напомним: Свердловская магистраль реализует проект по переименованию «безымянных» железнодорожных объектов с 2020 года. Новые названия СвЖД отправляет на согласование в администрации муниципальных образований, на территории которых эти остановочные пункты расположены. После прохождения всех юридических процедур их официально присваивают соответствующим объектам. С новыми именами эти полустанки станут хорошими ориентирами для пассажиров и туристов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru