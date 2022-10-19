Еще 28 «безымянных» остановочных пунктов Свердловской магистрали получили новые названия

09:47

Свердловская железная дорога завершила процедуру переименования еще 28 остановочных пунктов (о.п.), ранее обозначавшихся порядковым номером километра, на котором они расположены. Эти железнодорожные объекты находятся на территории Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Пермского края.

В основном, новые названия остановочных пунктов совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, дачными поселками, водоемами и т. п.).

Например, о. п. 203 км в Ирбитском районе Свердловской области получил название о. п. Ница в честь протекающей неподалеку реки. О. п. 184 км, который находится в черте города Артемовский, был переименован в о. п. Артемовский. О. п. 1850 км в поселке Верхнее Дуброво получил название о. п. Верхнее Дуброво.

Разъезд 234 км недалеко от Тобольска теперь называется Разъезд Озеро Абрамовское. О. п. 666 км в ХМАО-Югре переименован в о. п. Юганская Обь, как одноименный поселок.

О. п. Этнопарк в городе Чусовой Пермского края получил название о.п. Земля Постникова. Леонард Дмитриевич Постников был основателем и идейным вдохновителем этнографического музея под открытым небом «Парк истории реки Чусовой». Изначально расположенный рядом с музеем о. п. 136 км был переименован в Этнопарк, однако инициативные жители Прикамья решили увековечить имя своего выдающегося земляка и предложили другой вариант названия.

Напомним: Свердловская магистраль реализует проект по переименованию «безымянных» железнодорожных объектов с 2020 года. Новые названия СвЖД отправляет на согласование в администрации муниципальных образований, на территории которых эти остановочные пункты расположены. После прохождения всех юридических процедур их официально присваивают соответствующим объектам. С новыми именами эти полустанки станут хорошими ориентирами для пассажиров и туристов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.