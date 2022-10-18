Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиров пригородных поездов приглашают в туры выходного дня в Таганрог

2022-10-18 14:28
Две новые туристические программы с посещением Таганрога разработаны для пассажиров поездов АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

Так, 22 октября любители активного отдыха смогут оправиться в тур «Осенняя велопрогулка по Таганрогу». В ходе экскурсии туристы в сопровождении гида ознакомятся с храмом Святой Троицы, бывшими крепостными казармами, остатками валов Троицкой крепости, Никольским храмом и Флагманским спуском.

Стоимость тура составляет 560 рублей. В эту сумму включено экскурсионное сопровождение, а также проезд пригородным поездом в Таганрог и обратно. В вагонах предусмотрены специальные крепления для велосипедов.

5 ноября состоится гастрономический тур «Таганрог: вкусно как в Италии, душевно как в Греции». В ходе экскурсии туристы узнают интересные факты обо всем, что связывает Таганрог с Италией, и смогут принять участие в танцевальных мастер-классах по тарантелле и сиртаки. В завершении программы шеф-повар продемонстрирует шоу по приготовлению спагетти и салата хориатики. Стоимость тура составляет 1750 рублей.

Кроме того, 29 октября и 13 ноября будут организованы традиционные театральные туры «Маленький Ла Скала». Участников экскурсий ждет прогулка по таганрогским улицам, связанным с именами Антона Чехова и Фаины Раневской, а также посещение Таганрогского драматического театра, где экскурсанты смогут узнать о секретах закулисья и посмотреть спектакль. В рамках тура также предоставится возможность пообщаться с актерами. Театральный тур пользуется устойчивым спросом у жителей Ростовской области: в текущем году его участниками стали более 700 человек.

Изучить программу экскурсии и оформить заказ можно на сайте АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» в разделе «Туризм», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

