Продажи билетов через интернет на поезда дальнего следования выросли на Северо-Кавказской железной дороге на 51,4% за 9 месяцев

Продажи билетов через интернет на поезда дальнего следования выросли на Северо-Кавказской железной дороге на 51,4% за 9 месяцев

11:21

В январе-сентябре 2022 года на СКЖД в поезда дальнего следования через интернет оформлено 10,6 млн билетов. Для сравнения: в январе-сентябре 2021 года было оформлено 7 млн билетов.

От общего количества проданных проездных документов в январе-апреле текущего года доля оформленных билетов через интернет составляет 76%.

Напомним, что, помимо оформления электронного билета на официальном сайте ОАО «ЖД», приобрести проездной документ без взимания комиссии можно с помощью приложения «ЖД Пассажирам». В данном приложении также можно узнать расписание поездов, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, отслеживать свой бонусный счет. Пользователям доступны и некоторые дополнительные опции, включая изменение расписания поездов и навигацию в зданиях столичных вокзалов.

Подробную информацию о правилах оформления электронного билета пассажиры могут получить на сайте ОАО «ЖД» (раздел Пассажирам/Правила/Оформление электронных билетов), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.