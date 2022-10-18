В Красноярский край приедет Поезд Деда Мороза

10:58

22 октября Дед Мороз из Великого Устюга отправился в путешествие по стране на поезде, специально подготовленном для него ОАО «ЖД».

19 ноября в 09:00 состав прибудет на станцию Красноярск, и в этот же день – в 19:38 – на станцию Ачинск Красноярской железной дороги.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг. В составе поезда 19 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и т.д. Во главе поезда – паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков.

Юных гостей и их родителей на вокзалах Красноярска и Ачинска ждет развлекательная праздничная программа у Поезда Деда Мороза с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие.

Посещение передвижной резиденции, включающее встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки, возможно по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным в билете временем.

Билеты поступят в продажу 19 октября. Их можно приобрести на сайте rzd.ru. в специальном разделе «Путешествуй с ЖД/Поезд Деда Мороза», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.