Между Екатеринбургом и Красноуфимском начали курсировать «Ласточки»

2022-10-17 16:10
17 октября 2022 года Свердловская железная дорога запустила регулярные электропоезда «Ласточка» из Екатеринбурга в Красноуфимск. Перевозки выполняет АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Две пары скоростных электричек будут курсировать ежедневно, время в пути составляет 3 часа 20 минут. Из Екатеринбурга «Ласточки» отправляются в 10:27 и 19:37 (здесь и далее – время местное), из Красноуфимска – в 06:50 и 14:19. Предусмотрены остановки на о.п. ВИЗ, станциях Ревда, Дружинино, Бисертский завод, Уфимка.

Во время торжественного отправления первой «Ласточки» в рейс заместитель начальника СвЖД Алексей Гребенкин отметил, что сеть пригородных железнодорожных маршрутов в Свердловской области – одна из самых больших: 242 поезда ежедневно, из них 130 следуют через Екатеринбург. С 2015 года упор сделан на развитие перевозок с использованием современных электропоездов «Ласточка»: этими скоростными электричками перевезено уже 9 млн человек. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство первых высоких платформ по маршруту их движения в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В сентябре 2022 года «Ласточки» отправились в Качканар, где пользуются большим спросом у населения. Прорабатывается переход на ежедневное курсирование «Ласточек» до Серова, с продлением до станции Бокситы (город Североуральск).

В «Ласточке» есть все для комфортной поездки: каждый вагон оборудован климатической установкой с системой фильтрации воздуха, в салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и колясок. В головных вагонах расположены биотуалеты.

Стоимость проезда в «Ласточке» от Екатеринбурга до Красноуфимска по полному тарифу составляет 470 рублей. Действуют все виды льгот, установленных для пригородного железнодорожного транспорта.

Оформить проездные документы можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания СПК, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Продажа билетов начинается за 10 суток. При посадке в электропоезд помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

