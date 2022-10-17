Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд «Новогодняя ночь» доставит туристов из Сочи в Роза Хутор

2022-10-17 11:26
Назначен туристический поезд «Новогодняя ночь», который доставит 31 декабря пассажиров из Сочи в Роза Хутор.

Он отправится из Сочи в 19:00 и прибудет на станцию Роза Хутор в 21:45. В обратном направлении поезд отправится 1 января в 03:00 и прибудет в Сочи в 05:35. Совершить посадку можно будет также на станциях Хоста и Адлер.

В составе специального поезда № 922/921 Сочи – Роза Хутор – Сочи – вагоны с местами для сидения, общие, плацкартные, купейные и СВ, которые в настоящее время курсируют в популярном туристическом поезде № 927/928 «Сочи».

Интерьер поезда оформлен в стилистике 1970-80-х гг. При этом вагоны соответствуют требованиям комфорта: они оснащены современными санитарными комнатами, кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

В пути можно будет заказать разнообразные блюда и напитки из праздничного меню, исполнить новогодние песни в караоке и сделать фотографии в специальном фотокупе, стилизованном под советскую гостиную.

Стоимость билета – от 455,6 руб. Приобрести проездные документы можно в железнодорожных кассах, на нашем сайте, а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска на сайте маршрут «Сочи – Сочи Туристическая», в приложении – «Сочи – Сочи ТУР», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

