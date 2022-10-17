Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги изменится в связи с ремонтно-путевыми работами 18 октября

10:58

Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления МЖД изменится 18 октября в связи с проведением плановых ремонтно-путевых работ на станции Ногинск.

Технологические «окна» назначены с 09:40 до 15:20. За это время железнодорожники проведут работы по смене рельсовой плети на участке протяженностью 1200 м.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов. Так, три электрички сообщением Захарово – Москва – № 6619, 6621 и 6623 будут отправляться в Москву по укороченному маршруту – со станции Электросталь. Еще три поезда сообщением Москва – Захарово – № 6608, 6610 и 6614 проследуют до Электростали.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.