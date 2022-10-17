Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый пригородный поезд ЭП3Д вышел на маршрут Биробиджан – Хабаровск

2022-10-17 10:36
Новый пригородный поезд ЭП3Д вышел на маршрут Биробиджан – Хабаровск
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Дальневосточной железной дороге между столицами Еврейской автономной области и Хабаровского края впервые начал курсировать современный электропоезд ЭП3Д в четырехвагонном исполнении.

В торжественной церемонии запуска нового пригородного состава на вокзале Биробиджана приняли участие начальник ДВЖД Евгений Вейде, губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн, представители органов региональной власти и общественных организаций, работники и ветераны железнодорожного транспорта. Перед отправлением электрички по маршруту почетные гости ознакомились с ее устройством и оснащением.

Пригородные поезда ЭП3Д отличают комфорт и доступность для маломобильных пассажиров. В салоне установлены удобные трехместные сидения, современные информационные табло, светодиодное освещение, видеонаблюдение, предусмотрены крепления для велосипедов. Вагоны оборудованы системой микроклимата и обеззараживания воздуха, а также отличаются повышенной тепло- и звукоизоляцией. Для удобства посадки и высадки пассажиров на низких платформах предусмотрена дополнительная откидная ступень.

С начала 2022 года на ДВЖД поступило уже два новых пригородных поезда: по одному в Хабаровский и Приморский края, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru