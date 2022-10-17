Новый пригородный поезд ЭП3Д вышел на маршрут Биробиджан – Хабаровск

10:36

На Дальневосточной железной дороге между столицами Еврейской автономной области и Хабаровского края впервые начал курсировать современный электропоезд ЭП3Д в четырехвагонном исполнении.

В торжественной церемонии запуска нового пригородного состава на вокзале Биробиджана приняли участие начальник ДВЖД Евгений Вейде, губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн, представители органов региональной власти и общественных организаций, работники и ветераны железнодорожного транспорта. Перед отправлением электрички по маршруту почетные гости ознакомились с ее устройством и оснащением.

Пригородные поезда ЭП3Д отличают комфорт и доступность для маломобильных пассажиров. В салоне установлены удобные трехместные сидения, современные информационные табло, светодиодное освещение, видеонаблюдение, предусмотрены крепления для велосипедов. Вагоны оборудованы системой микроклимата и обеззараживания воздуха, а также отличаются повышенной тепло- и звукоизоляцией. Для удобства посадки и высадки пассажиров на низких платформах предусмотрена дополнительная откидная ступень.

С начала 2022 года на ДВЖД поступило уже два новых пригородных поезда: по одному в Хабаровский и Приморский края, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.