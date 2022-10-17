Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Рельсовые автобусы перевезли более 7 тыс. пассажиров по маршруту Белгород – Воронеж-1 с мая по сентябрь

2022-10-17 09:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По межобластному маршруту Белгород – Воронеж-1 за 5 месяцев текущего года рельсовыми автобусами РА-2 перевезли 7,4 тыс. пассажиров. Маршрут между областными центрами был запущен 7 мая в рамках проекта «Соединяя Черноземье» с целью развития внутреннего туризма.

Рельсовые автобусы курсируют по субботам двумя составами. Первый отправляется из Воронежа в 06:50 и прибывает в Белгород в 11:00. Обратно из Белгорода отправляется в 18:13 и прибывает на станцию Воронеж-1 в 22:23.

Второй состав отправляется из Белгорода в 06:57 и прибывает на станцию назначения в 11:07. в обратном направлении из Воронежа – в 17:02 с прибытием на станцию Белгород в 21:12.

Время в пути составляет 4 часа 10 минут. Остановки предусмотрены на станциях Прохоровка, Ржава, Губкин-Пассажирский, Старый Оскол и Касторная Новая, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

