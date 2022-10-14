Дополнительные поезда будут курсировать на Горьковской железной дороге в праздничные дни ноября

13:16

В период ноябрьских праздничных дней с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправится ряд дополнительных поездов. Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях Горьковской железной дороги в период с 1 по 8 ноября.

Между Казанью и Москвой назначены дополнительные поезда № 275/276, 289/290, 215/290, 295/296. Также дополнительный поезд № 133/134 свяжет столицу Татарстана с Санкт-Петербургом, а № 51/52 с Нижним Новгородом.

Дополнительные поезда № 231, 232, 293 свяжут Москву с Ижевском, № 237/238 и 252/251 с Кировом, № 218/217 с Чебоксарами и № 242/241 с Йошкар-Олой.

Между Нижним Новгородом и Москвой назначены дополнительные поезда № 48, 35/36 и 48/47. Также дополнительный поезд № 51/52 свяжет Нижний Новгород с Ижевском.

Оформить проездные документы можно на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», через мобильное приложение «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «ЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.