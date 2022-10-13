С начала 2022 года через бесплатный Wi-Fi на крупных вокзалах Москвы посетители скачали около 130 тысяч гигабайт информации

Пассажиры столичных вокзальных комплексов загрузили порядка 130 тысяч гигабайт данных, воспользовавшись доступом к бесплатному Wi-Fi* в период с января по сентябрь нынешнего года.

Лидером по количеству скачанного контента стал Павелецкий вокзал: его пассажиры с начала года загрузили около 33 тысяч гигабайт данных. На втором месте оказался Ленинградский вокзал, на третьем – Ярославский. Там посетители скачали 32 тысячи и 20 тысяч гигабайт данных соответственно.

Всего к этой услуге на вокзалах столицы с начала года обратились около 257 тысяч человек. По этому показателю лидирует Ленинградский вокзал - к сети интернет через Wi-Fi подключились 78 тысяч человек. На Павелецком вокзале бесплатным доступом воспользовались 43 тысячи человек, а на Ярославском – 38 тысяч пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

* Проект ОАО «ЖД» и компании «ТрансТелеКом» по оснащению вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi успешно реализуется с сентября 2015 года.