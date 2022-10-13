Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления МЖД изменится с 15 октября в связи с модернизацией инфраструктуры на участке Лобня – Аэропорт Шереметьево

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления МЖД изменится с 15 октября в связи с модернизацией инфраструктуры на участке Лобня – Аэропорт Шереметьево

09:26

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления МЖД, курсирующих между Москвой и аэропортом, изменится с 15 октября до конца месяца в связи с модернизацией инфраструктуры на участке Лобня – Аэропорт Шереметьево.

За этот период железнодорожники уложат 7 новых стрелочных переводов, проведут выправку и балластировку пути для соединения Савеловского направления с Северным терминальным комплексом аэропорта. Это позволит в перспективе запустить аэроэкспрессы от Москвы к Северному терминалу по прямому маршруту, благодаря чему пассажиры сэкономят время в пути.

Технологические «окна» назначены с 23:10 до 5:10 15-20, 23-27, 30-31 октября. Работы будут проводиться одновременно на 1 и 2 главных путях, что отразится на графике движения поездов – некоторые поезда, курсирующие между Москвой и аэропортом ранним утром и поздним вечером, выведут из расписания.

Компания-перевозчик напоминает, что добраться в аэропорт Шереметьево также можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино» - они отправляются каждые 13-20 минут.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.