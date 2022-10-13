Дополнительный поезд Екатеринбург – Москва назначен на ноябрьские праздники

09:15

На период празднования Дня народного единства на Свердловской железной дороге назначен дополнительный поезд дальнего следования на одном из самых популярных направлений – в сообщении столицы Урала со столицей России. Он будет следовать через станции Пермь-2, Киров, Нижний Новгород, Владимир.

Поезд № 291/292 Екатеринбург – Москва отправится из Екатеринбурга 2 и 6 ноября в 04:43 (здесь и далее время местное), прибытие в Москву 3 и 7 ноября в 05:52. Обратно из Москвы поезд отправится 3 и 7 ноября в 16:50, прибытие в Екатеринбург 4 и 8 ноября в 20:46.

В составе предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть мужские/женские купе, багажное купе; доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

Приобрести билеты на поезд можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.