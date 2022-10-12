Выгодный тариф предложили пассажирам Забайкальской железной дороги для поездок из Тынды в Благовещенск

09:27

До 31 декабря 2022 года включительно на фирменный поезд № 81Э/81Ч сообщением Тында – Благовещенск, курсирующий по Дальневосточной и Забайкальской железным дорогам, можно приобрести билеты в плацкартные вагоны по специальному тарифу – от 1590 рублей на поезда, отправляющиеся до конца 2022 года.

Напомним, что специальные тарифы и скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами и скидками, а также не применяется к плате за пользование комплектом постельного белья и сервисным услугам.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах дальнего следования. сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.