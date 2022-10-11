Дополнительный электропоезд между Нижним Новгородом и Казанью будет курсировать с 28 октября

16:33

Для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения транспортной доступности субъектов Российской Федерации холдинг «ЖД» назначает дополнительный ускоренный электропоезд между Нижним Новгородом и Казанью.

Из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться ежедневно в 05:10 и прибывать в Казань в 11:30. В обратном направлении он будет отправляться в 15:50 и прибывать в столицу Приволжья в 22:10.

Поезд будет делать остановки на станциях: Арзамас-2, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Канаш, Свияжск и Зелёный Дол.

Приобрести билеты в ближайшее время можно будет в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в пригородных железнодорожных кассах. Продажа билетов открывается за 10 суток до даты отправления, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.