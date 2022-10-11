Новый скорый пригородный поезд «Сурская стрела» соединит крупнейшие города Пензенской области

16:09

С 14 октября 2022 года по маршруту Пенза – Кузнецк начнет курсировать скорый пригородный поезд «Сурская стрела», который будет обслуживаться современным подвижным составом. Такое решение принято Правительством Пензенской области совместно с Куйбышевской железной дорогой в рамках реализации программы по повышению транспортной доступности для жителей региона.

Со станции Пенза-1 в Кузнецк «Сурская стрела» будет отправляться каждую пятницу, субботу и воскресенье в 18:35 и прибывать на конечную станцию в 20:15. В обратном направлении из Кузнецка в Пензу-1 поезд будет курсировать по субботам, воскресеньям и понедельникам, отправляясь в 07:00 и прибывая в столицу Пензенской области в 08:40. Время указано местное.

Расстояние от Пензы до Кузнецка скорый экспресс будет преодолевать всего за 1 час 40 мин, что практически на четверть часа быстрее действующих пригородных поездов. В пути следования предусмотрены остановки на станциях: Заречный, Леонидовка, Канаевка, Асеевская, Чаадаевка, Елюзань и Сюзюм.

Курсировать скорый пригородный поезд будет составом электропоезда ЭП2Д в 4-х вагонном исполнении. Данный подвижной состав оснащен самыми современными технологиями: системами видеонаблюдения и кондиционирования с обеззараживанием воздуха, подъемниками для посадки и высадки маломобильных пассажиров, шумоизоляцией, комфортными креслами, креплениями для велосипедов, USB-розетками.

Приобрести билеты можно в пригородных кассах АО «Башкортостанская ППК» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Действуют все федеральные и региональные льготы, в том числе для школьников и студентов.

Актуальная информация об изменениях в расписании размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Башкортостанская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.