«Поезд Победы» встретят на Юго-Восточной железной дороге

2022-10-11 14:18
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 13 по 20 октября на ряде вокзалов Юго-Восточной железной дороги будет работать уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Состав начнет свое путешествие по ЮВЖД со станции Тамбов. сделает остановки на вокзалах станций Липецк, Воронеж и Старый Оскол (Белгородская область).

Расписание работы поезда-музея:

  • 13 и 14 октября – Тамбов;
  • 15 и 16 октября – Липецк;
  • 17 и 18 октября – Воронеж;
  • 19 и 20 октября – Старый Оскол.

«Поезд Победы» – это инсталляция с эффектом погружения, размещенная в подвижном составе поезда. Передвижной музей состоит из 9 тематических вагонов. В основе экспозиции – история Великой Отечественной войны.

Подробнее – на сайте проекта, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

