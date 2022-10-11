«Поезд Победы» встретят на Юго-Восточной железной дороге

14:18

С 13 по 20 октября на ряде вокзалов Юго-Восточной железной дороги будет работать уникальный передвижной музей «Поезд Победы». Состав начнет свое путешествие по ЮВЖД со станции Тамбов. сделает остановки на вокзалах станций Липецк, Воронеж и Старый Оскол (Белгородская область).

Расписание работы поезда-музея:

13 и 14 октября – Тамбов;

15 и 16 октября – Липецк;

17 и 18 октября – Воронеж;

19 и 20 октября – Старый Оскол.

«Поезд Победы» – это инсталляция с эффектом погружения, размещенная в подвижном составе поезда. Передвижной музей состоит из 9 тематических вагонов. В основе экспозиции – история Великой Отечественной войны.

Подробнее – на сайте проекта, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.