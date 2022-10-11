На Московском центральном кольце перевезли 800-миллионного пассажира

10:57

Свыше 800 млн пассажиров воспользовались услугами Московского центрального кольца (МЦК), движение по которому было открыто 10 сентября 2016 года.

За это время наиболее популярными станциями у пассажиров стали Площадь Гагарина (ей воспользовались 68,9 млн человек), Ботанический сад (45,7 млн), Владыкино (44,7 млн), Кутузовская (44,6 млн), Нижегородская (41,8 млн человек).

Московское центральное кольцо объединяет 31 остановочный пункт, на 17-ти из которых можно сделать пересадку на метро, 10 станций интегрированы с радиальными направлениями Центрального транспортного узла.

МЦК является популярным и удобным видом городского транспорта. В часы пик «Ласточки» курсируют каждые 4 минуты (в остальное время – 8 минут). Такой интервал движения поездов на МЦК в будние дни обеспечивают 242 пары поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.