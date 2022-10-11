Перевозки двухэтажными поездами на Горьковской железной дороге выросли на 37% в январе-сентябре 2022 года

Перевозки двухэтажными поездами на Горьковской железной дороге выросли на 37% в январе-сентябре 2022 года

10:51

В январе-сентябре 2022 года со станций Горьковской железной дороги двухэтажными поездами отправлено более 1,2 млн пассажиров, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На сегодняшний день на полигоне Горьковской железной дороги двухэтажные поезда курсируют по 4 маршрутам:

Москва – Казань;

Москва – Ижевск;

Москва – Чебоксары;

Москва – Йошкар-Ола.

В состав фирменного поезда №57/58, соединяющего Москву со столицей Республики Марий Эл, двухэтажные вагоны вошли в апреле текущего года. И с момента запуска в них было перевезено порядка 210 тыс. пассажиров.

Двухэтажные вагоны оснащены современными установками для поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.

Каждый двухэтажный поезд адаптирован для маломобильных пассажиров. Для этих целей предусмотрен вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие необходимые для комфортной поездки приспособления, а вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.