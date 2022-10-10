Пассажиры калининградских поездов дальнего следования стали в 4,6 раза чаще приобретать билеты через интернет

15:24

В сентябре 2022 года пассажиры поездов, курсирующих между Калининградской областью и другими регионами России, приобрели 30,9 тыс. электронных билетов, что в 4,6 раза больше, чем в сентябре прошлого года. Примерно такая же динамика отмечается в сравнении с аналогичным периодом «доковидного» 2019 года: пользоваться дистанционными цифровыми сервисами при оформлении проездных документов пассажиры стали чаще в 4,5 раза.

Всего за первые девять месяцев года пассажиры оформили свыше 211,5 тыс. электронных билетов, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, и в 2,4 раза больше в сравнении с январем-сентябрем 2019 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.