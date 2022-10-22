Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по России

2022-10-22 19:52
22 октября Дед Мороз из Великого Устюга отправился в очередное путешествие по стране на поезде, специально подготовленном для него ОАО «ЖД».

В празднично оформленной передвижной резиденции главный зимний волшебник страны проедет более 33 тыс. км пути, побывает более чем в 130 городах России и подарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг.

Первую остановку поезд сделает 29 октября на станции Тайшет в Иркутской области, далее проедет по БАМу до Владивостока и вернется в европейскую часть России по Транссибу.

«В этом году Дедушка Мороз отправится в путешествие по России за 70 дней до Нового года. Он объедет всю нашу страну до самой восточной точки – Находки. Чтобы дарить детям еще больше радости мы обновили поезд, добавив в него вагоны – «Сказочную деревню» и сцену», – сказал заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Дмитрий Пегов.

В составе обновленного поезда Деда Мороза – 19 вагонов: салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и др. Во главе поезда – паровоз.

В каждом городе, где сделает остановку Поезд Деда Мороза, всех посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров. В части городов дети смогут пообщаться с Дедом Морозом, получив от него подарок, пройти квест и попить чай в вагоне-ресторане по заранее приобретенным билетам (в соответствии с указанным в билете временем посещения). Программа для каждого города указана в расписании следования Поезда Деда Мороза на официальном сайте ОАО «ЖД».

Первыми гостями поезда Деда Мороза стали воспитанники детских домов Вологодской области. Для них проведены квесты, развлечения и экскурсии, а на встрече с Дедом Морозом дети смогли рассказать о своих успехах и мечтах.

В честь «Поезда Деда Мороза» Почтой России выпущен почтовый конверт «С новым годом!». На каждом из двух миллионов напечатанных маркированных конвертов изображен поезд Деда Мороза, а церемония его гашения состоялась на вокзале Великого Устюга с участием самого зимнего волшебника.

