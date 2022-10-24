Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новое годовое расписание поездов дальнего следования начинает действовать на Калининградской железной дороге с 11 декабря

2022-10-24 13:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 11 декабря пассажирские поезда будут курсировать между Калининградской областью и другими регионами России по расписанию на 2022/2023 годы.

Поезда в сообщении Калининграда с Москвой, Санкт-Петербургом и Адлером назначены с прежней периодичностью курсирования. При этом на несколько минут изменено время их отправления и прибытия.

Так, фирменный поезд №№ 30/29 «Янтарь» с 11 декабря будет отправляться из Калининграда в Москву в 12:55 (на 8 минут раньше, чем в действующем сейчас расписании), а прибывать из столицы в Калининград на 10 минут позже – в 14:56. «Янтарь» по-прежнему будет курсировать ежедневно, за исключением 31 декабря.

Поезд № 80 Калининград — Санкт-Петербург с 13 декабря будет отправляться в 15:47 (вместо 16:03). Назначается в расписание так же, как и сейчас, по вторникам, средам, пятницам и субботам.

У поезда № 79 Санкт-Петербург — Калининград, курсирующего по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, с 12 декабря изменяется время прибытия на Южный вокзал – в 13:37, на 10 минут позже.

Поезд № 360/359 Калининград – Адлер – Калининград продолжит курсировать через день (за исключением нескольких дат). С Южного вокзала с 12 декабря он будет отправляться по-прежнему по четным числам, но в 17:52 вместо 18:07. Из Адлера в Калининград — по нечетным числам, в 20:37.

На территории Литовской республики разрешены будут только технические остановки, без посадки (высадки) пассажиров.

С подробным расписанием поездов дальнего следования можно ознакомиться на нашем сайте. Продажа билетов открыта, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

