Количество отправленных посылок на железнодорожных вокзалах Горьковской железной дороги выросло на 6% в январе-сентябре

13:16

В январе-сентябре 2022 года на железнодорожных вокзалах Горьковской магистрали сервисом экспресс-доставки небольших посылок поездом по системе «от вокзала к вокзалу» воспользовались порядка 28 тыс. человек. Из них 20 тыс. стали получателями бандеролей, порядка 8 тыс. – сами отправляли корреспонденцию.

Чаще всего сервисом пользуются жители Нижнего Новгорода. За 9 месяцев 2022 года услугой доставки посылок здесь воспользовались более 6,3 тыс. человек. Из них порядка 4,5 тыс. человек стали получателями бандеролей из других городов, порядка 1,9 тыс. – сами отправляли корреспонденцию из Нижнего Новгорода. Сервис также пользуется спросом у жителей Казани, Кирова, Ижевска и Владимира.

Данной услугой можно воспользоваться на всех железнодорожных вокзалах Горьковской магистрали. Доставка посылок осуществляется ближайшим пассажирским поездом и занимает столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения.

Для отправления или получения бандероли необходимо обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале и заказать услугу по установленной форме. При себе нужно иметь паспорт и контактные данные получателя. Режим работы пунктов можно уточнить на сайте www.dzvr.ru.

Оформление занимает несколько минут. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. Чаще всего пользователи отправляют деловые бумаги и документы, книги, малогабаритную цифровую и бытовую технику, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.