Бизнес-залы нового формата на вокзалах стали обладателями ежегодной премии

2022-10-25 11:42
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Дирекция железнодорожных вокзалов ОАО «ЖД» стала лауреатом XIII ежегодной премии «Качество обслуживания и права потребителей»* в номинации «Розничные услуги» с проектом «Бизнес-залы нового формата на железнодорожных вокзалах».

Победителей премии назвали 21 октября. При определении лучших проектов оценивалось качество их реализации и значимость для потребителей.

При создании бизнес-залов нового формата учитывались лучшие отечественные и мировые практики, а акцент был сделан на высокий уровень комфорта и большие возможности для решения деловых задач.

В бизнес-залах для посетителей оборудовано пространство для работы и отдыха, детский игровой уголок, душевая комната. Особое внимание уделяется качеству блюд и напитков. Помещения адаптированы для маломобильных пассажиров.

С начала года бизнес-залы нового формата посетили более 145 тысяч человек. В Москве услуга представлена на Павелецком и Ленинградском вокалах, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

* Премия «Качество обслуживания и права потребителей» – общественно значимая награда, присуждаемая компаниям, которые активно работают над повышением качества оказываемых услуг и производимой продукции, за наиболее успешные проекты. Победители премии определяются с учетом мнения как экспертов, так и потребителей.

