Изменяется расписание пригородных поездов на дачных направлениях Калининградской магистрали

10:24

В связи с окончанием дачного сезона с 1 ноября на Калининградской железной дороге изменяется расписание пригородных поездов, курсирующих с так называемыми «дачными» остановками в пути следования.

В частности, на Балтийском направлении временно выведен из графика поезд № 6411/6416, который в сезон отправлялся с Южного вокзала в 08:10, из Балтийска в 16:20.

На Черняховском направлении до весны приостанавливается курсирование поезда № 6502/6505, отправлявшегося из Калининграда в 08:40, из Черняховска – 12:58.

На двух направлении дороги на зимний период изменяется нумерация, периодичность, время курсирования «дачных» поездов.

На Багратионовском направлении вместо поезда № 6312/6317, отправлявшегося по определенным дням недели из Калининграда в Багратионовск в 07:45, в обратном направлении в 18:35, с 4 ноября назначен поезд № 6314/6315. Рельсобус будет курсировать по выходным и праздникам, время отправления с Южного вокзала – 08:35, из Багратионовска – 14:14.

На Мамоновском направлении с 1 ноября прекращает курсировать поезд № 6303/6306 (в дачный сезон назначался в расписание по определенным дням недели, отправлялся из Калининграда в 09:45, а из Мамоново в 16:12). Вместо него назначен поезд № 6305/6308, который будет отправляться по выходным и праздничным дням с Южного вокзала в 10:10, в обратном направлении в 16:22.

Отметим, что все поезда «рабочего дня», отправляющиеся из Багратионовска, Мамоново, Черняховска и Балтийска в областной центр по утрам, а в обратном направлении вечером, будут курсировать в прежнем режиме.

С подробным расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги в разделе «Пассажирские перевозки», на сайте АО «Калининградская пригородная пассажирская компания», стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.