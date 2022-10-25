Подъемник для пассажиров с ограниченными физическими возможностями открыт на вокзале во Владивостоке

В рамках реализации программы по созданию доступной среды для маломобильных граждан на железнодорожном вокзале во Владивостоке установлен вертикальный лифт-подъемник.

Специализированный лифт дает возможность сотрудникам вокзала обеспечить сопровождение маломобильных пассажиров с низкой пассажирской платформы станции Владивосток на уровень городской инфраструктуры и в обратном направлении для посадки в поезд.

Создание безбарьерной среды и комфортных условий для граждан с ограниченными физическими возможностями является одним из приоритетов деятельности пассажирского комплекса ОАО «ЖД».

На железнодорожных вокзалах Дальневосточной магистрали размещены мнемосхемы, выполненные шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы и указатели, обустроены санитарно-бытовые комнаты. Также имеются кассы с пониженным прилавком, оборудованные индукционной петлей для слабослышащих граждан. На ряде вокзалов установлены гусеничные лестничные подъемники, специализированные лифты и эскалаторы,

Для маломобильных пассажиров обеспечено сопровождение во всех функциональных зонах вокзального комплекса. Услуги оказания помощи и сопровождения предоставляются круглосуточно и на безвозмездной основе.

С информацией о сервисах и льготах, а также с электронной картой доступности вокзалов России можно ознакомиться на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры»/«Помощь на вокзалах».

Оформить предварительную заявку можно по бесплатному круглосуточному телефонному номеру в Центре содействия мобильности ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (добавочно 1 в тоновом режиме) или по адресу электронной почты: info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.